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Ястремская завершила выступления в парном разряде Уимблдона

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Даяна Ястремская покинула Уимблдон в парном разряде.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинка Даяна Ястремская завершила борьбу в парном разряде Уимблдона.

В паре с россиянкой Анастасией Потаповой 19-летняя украинка уступила в поединке с Дженнифер Брэди и Элисон Риск.

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Даяна Ястремская / Анастасия Потапова – Дженнифер Брэди / Элисон Риск – 4:6, 3:6

Напомним, что Ястремская продолжит борьбу в одиночном разряде, где в пятницу, 5 июня, встретится с Викторией Голубич из Швейцарии. Узнай прогноз букмекеров на матч Ястремская - Голубич.

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Теги: Даяна Ястремская, теннис, уимблдон
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