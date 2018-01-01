Ястремская завершила выступления в парном разряде Уимблдона

Даяна Ястремская покинула Уимблдон в парном разряде.

Украинка Даяна Ястремская завершила борьбу в парном разряде Уимблдона.

В паре с россиянкой Анастасией Потаповой 19-летняя украинка уступила в поединке с Дженнифер Брэди и Элисон Риск.

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Даяна Ястремская / Анастасия Потапова – Дженнифер Брэди / Элисон Риск – 4:6, 3:6

Напомним, что Ястремская продолжит борьбу в одиночном разряде, где в пятницу, 5 июня, встретится с Викторией Голубич из Швейцарии. Узнай прогноз букмекеров на матч Ястремская - Голубич.