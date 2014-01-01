Действующая чемпионка Уимблдона Кербер сенсационно проиграла "лаки-лузеру"

Кербер проиграла 95-й ракетке мира Лорен Дэвис из США.

Действующая чемпионка Уимблдона немка Анжелика Кербер во втором круге проиграла американке США Лорен Дэвис, занимающей 95-е место в рейтинге WTA - 6:2, 2:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.

В третьем круге Уимблдона Дэвис сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Дэвис только четыре раза играла в третьем круге турнира Большого Шлема: трижды у неё это получалось на Australian Open (2014, 2016, 2018) и один раз на Уимблдоне в 2014 году. Напомним, что американка попала в основную сетку в статусе "лаки-лузера", а в первом круге в двух сетах обыграла обыграла Катерину Козлову.

Кербер после завершения Уимблдона покинет первую десятку рейтинга.