Переключиться на мобильную версию

Шевченко посетил матч Джоковича на Уимблдоне

Комментариев: 0
Андрей Шевченко отправился в Англию на турнир Большого шлема.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко полетел в Великобританию и посетил корты Уимблдона.

Читай также: Шевченко попал в список футболистов, погубивших карьеру одним трансфером

Украинец отправился на турнир Большого шлема, чтобы посмотреть на игру первой ракетки мира Новака Джоковича.

“Провел великолепный день на Уимблдоне, наблюдая за игрой Новака. Продолжай“, - написал Шевченко на своей страничке в Instagram.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
instagram.com/andriyshevchenko/

Отметим, что серб уверенно обыграл Дениса Кудла из США и вышел в третий круг Уимблдона.

Напомним, на турнире Большого шлема в Англии свое выступление продолжают две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые преодолели второй раунд.

Поделись:
Теги: теннис, Андрей Шевченко, Новак Джокович, Уимблдон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь