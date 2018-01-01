Шевченко посетил матч Джоковича на Уимблдоне

Андрей Шевченко отправился в Англию на турнир Большого шлема.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко полетел в Великобританию и посетил корты Уимблдона.

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Украинец отправился на турнир Большого шлема, чтобы посмотреть на игру первой ракетки мира Новака Джоковича.

“Провел великолепный день на Уимблдоне, наблюдая за игрой Новака. Продолжай“, - написал Шевченко на своей страничке в Instagram.

Андрей Шевченко instagram.com/andriyshevchenko/

Отметим, что серб уверенно обыграл Дениса Кудла из США и вышел в третий круг Уимблдона.

Напомним, на турнире Большого шлема в Англии свое выступление продолжают две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые преодолели второй раунд.