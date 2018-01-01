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Козлова успешно стартовала в парной сетке Уимблдона

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Украинская теннисистка выступает в паре с Ариной Родионовой.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова в паре с австралийкой Ариной Родиновой вышла во второй круг Уимблдона (Великобритания).

Первый круг. Уимблдон (WTA)
Катерина Козлова/Арина Родионова (Украина/Австралия) - Дарья Юрак/Катарина Среботник (Хорватия/Словения) 4-6, 6-2, 6-4

Матч продолжался 1 час и 44 минуты.

За это время украино-австралийский дуэт реализовал 5 шансов на брейк из 14.

В следующем круге Козлова и Родионова сыграют против пары Габриэла Дабровски и Сюй Ифань. 

Напомним, Катерина покинула одиночный турнир, в первом раунде уступив американке Лорен Дэвис.

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Теги: теннис, Катерина Козлова, Уимблдон
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