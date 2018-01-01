Свитолина: Неприятно, когда твой соперник получает травму

Украинская теннисистка призналась, что ей было тяжело играть с Маргаритой Гаспарян.

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона на отказе представительницы России Маргариты Гаспарян, которая во время матча получила травму.

Украинка прокомментировала матч против россиянки и поделилась своими ожиданиями от следующего матча на турнире.

“Я немного шокирована. Неприятно, когда такое случается и твой соперник получает травму. Это всегда выводит тебя из равновесия. Я думала, что Гаспарян все же сможет продолжить поединок.

Она показывала хороший теннис и мне было с ней сложно.

Если говорит о следующем матче, то меня ждет очередной тяжелый матч. За последние годы Саккари прогрессирует и может показывать хороший теннис на больших турнирах“, - сказала Свитолина.

Ранее в третий круг соревнований пробилась еще одна украинка - Даяна Ястремская.