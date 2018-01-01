Свитолина: Неприятно, когда твой соперник получает травму
Восьмая ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона на отказе представительницы России Маргариты Гаспарян, которая во время матча получила травму.
Украинка прокомментировала матч против россиянки и поделилась своими ожиданиями от следующего матча на турнире.
“Я немного шокирована. Неприятно, когда такое случается и твой соперник получает травму. Это всегда выводит тебя из равновесия. Я думала, что Гаспарян все же сможет продолжить поединок.
Она показывала хороший теннис и мне было с ней сложно.
Если говорит о следующем матче, то меня ждет очередной тяжелый матч. За последние годы Саккари прогрессирует и может показывать хороший теннис на больших турнирах“, - сказала Свитолина.
Ранее в третий круг соревнований пробилась еще одна украинка - Даяна Ястремская.
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