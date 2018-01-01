Ястремская в непростой борьбе одержала победу во втором круге Уимблдона

Украинка оказалась сильнее представительницы США.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла второй матч на Уимблдоне и вышла в третий круг соревнований.

Украинка в трех сетах победила представительницу США Софию Кенин.

Второй круг. Уимблдон (WTA)

Даяна Ястремская (Украина) - София Кенин (США) 7-5, 4-6, 6-3

Матч продолжался 2 часа и 8 минут.

В первой партии украинка сделала три брейка и одержала победу в сете.

Во втором сете американке удалось отыграться, а в решающей партии Ястремская реализовала скрытый матчбол в восьмом гейме и потом “под ноль“ подала на победу.

В третьем раунде Даяна встретится с Викторией Голубич из Швейцарии.

Отметим, что 19-летняя Ястремская - самая юная теннисистка в третьем круге Уимблдона в истории Украины.

Кроме того, украинка повторила свой личный рекорд на турнирах Большого Шлема. В январе этого года Ястремская дошла до третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Ранее в третий круг вышла другая украинка - Элина Свитолина. Впервые c 2017 года в эту стадию турнира попали две представительницы Украины.