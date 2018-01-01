Переключиться на мобильную версию

Ястремская в непростой борьбе одержала победу во втором круге Уимблдона

Комментариев: 0
Украинка оказалась сильнее представительницы США.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла второй матч на Уимблдоне и вышла в третий круг соревнований.

Украинка в трех сетах победила представительницу США Софию Кенин.

Второй круг. Уимблдон (WTA)
Даяна Ястремская (Украина) - София Кенин (США) 7-5, 4-6, 6-3

Матч продолжался 2 часа и 8 минут.

В первой партии украинка сделала три брейка и одержала победу в сете.

Во втором сете американке удалось отыграться, а в решающей партии Ястремская реализовала скрытый матчбол в восьмом гейме и потом “под ноль“ подала на победу.

В третьем раунде Даяна встретится с Викторией Голубич из Швейцарии.

Отметим, что 19-летняя Ястремская - самая юная теннисистка в третьем круге Уимблдона в истории Украины. 

Кроме того, украинка повторила свой личный рекорд на турнирах Большого Шлема. В январе этого года Ястремская дошла до третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Ранее в третий круг вышла другая украинка - Элина Свитолина. Впервые c 2017 года в эту стадию турнира попали две представительницы Украины.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, Уимблдон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: btu.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь