Маррей и Серена Уильямс выступят в миксте на Уимблдоне

Британо-американский дуэт сыграет в парном разряде.

Британский теннисист Энди Маррей и американка Серена Уильямс выступят в паре смешанного разряда на турнире Большого Шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Ранее теннисисты говорили возможности выступления в миксте на пресс-конференции перед началом соревнований.

Отметим, что жеребьевка микста состоится сегодня, 3-го июля. Турнир в смешанном разряде начнется в пятницу, 5-го июля.

Напомним, в январе Маррею сделали повторную операцию на бедре. Он эмоционально объявил о завершении карьеры, но признался, что сделает все возможное для возвращения. В марте он впервые после операции вышел на корт.