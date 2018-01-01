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Маррей и Серена Уильямс выступят в миксте на Уимблдоне

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Британо-американский дуэт сыграет в парном разряде.
Серена Уильямс и Энди Маррей
Серена Уильямс и Энди Маррей
Getty Images

Британский теннисист Энди Маррей и американка Серена Уильямс выступят в паре смешанного разряда на турнире Большого Шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Ранее теннисисты говорили возможности выступления в миксте на пресс-конференции перед началом соревнований.

Отметим, что жеребьевка микста состоится сегодня, 3-го июля. Турнир в смешанном разряде начнется в пятницу, 5-го июля.

Напомним, в январе Маррею сделали повторную операцию на бедре. Он эмоционально объявил о завершении карьеры, но признался, что сделает все возможное для возвращения. В марте он впервые после операции вышел на корт.

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Теги: теннис, Серена Уильямс, Энди Маррей
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Источник: bbc.com

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