Ястремская - Кенин: видео онлайн трансляция матча второго круга Уимблдона

Следите за выступлением третьей ракетки Украины на турнире Большого шлема.

Даяна Ястремская Getty Images

В среду, 3-го июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская проведет матч второго круга на Уимблдоне.

Соперницей Даяны будет американка София Кенин, которая занимает 28-ю строчку в мировом рейтинге.

Следите за событиями матча Ястремская - Кенин в видео трансляции, которая начнется в 16:40 по киевскому времени.

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Напомним, ранее в третий круг пробилась другая украинка - Элина Свитолина.