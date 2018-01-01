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Ястремская - Кенин: видео онлайн трансляция матча второго круга Уимблдона

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Следите за выступлением третьей ракетки Украины на турнире Большого шлема.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

В среду, 3-го июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская проведет матч второго круга на Уимблдоне.

Соперницей Даяны будет американка София Кенин, которая занимает 28-ю строчку в мировом рейтинге.

Следите за событиями матча Ястремская - Кенин в видео трансляции, которая начнется в 16:40 по киевскому времени.

Напомним, ранее в третий круг пробилась другая украинка - Элина Свитолина.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Уимблдон
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