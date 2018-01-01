Ястремская - Кенин: видео онлайн трансляция матча второго круга Уимблдона
Следите за выступлением третьей ракетки Украины на турнире Большого шлема.
В среду, 3-го июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская проведет матч второго круга на Уимблдоне.
Соперницей Даяны будет американка София Кенин, которая занимает 28-ю строчку в мировом рейтинге.
Следите за событиями матча Ястремская - Кенин в видео трансляции, которая начнется в 16:40 по киевскому времени.
Напомним, ранее в третий круг пробилась другая украинка - Элина Свитолина.
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