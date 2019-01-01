Свитолина на отказе Гаспарян прошла в третий круг Уимблдона
Восьмая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в третий круг Уимблдона.
Во втором раунде соперницей украинки была представительница России Маргарита Гаспарян.
Второй круг. Уимблдон (WTA)
Элина Свитолина (Украина, 8) - Маргарита Гаспарян (Россия) 5-7, 6-5 - отказ
Матч продолжался 1 час 53 минуты.
В первой партии победу праздновала россиянка - 5-7.
Во втором сете Гаспарян лидировала 3-1, но Свитолиной удалось сравнять счет и защитить подачу в восьмом гейме.
В 11-м гейме при счете 0-30 Гаспарян обратилась за помощью из-за судорги, Свитолина сделала брейк и в следующем гейме при счете 40:15 в пользу украинки соперница снялась с матча.
Elina Svitolina is a good egg. It's not mentioned often enough.— René Denfeld (@Renestance) 3 июля 2019 г.
Really terrible luck for injury-prone Margarita Gasparyan. #Wimbledon pic.twitter.com/MJB1xF8BsR
Отметим, что две недели назад Свитолина и Гаспарян встречались на турнире в Бирмингеме. Тогда в первом раунде победила россиянка.
В третьем круге Элина встретится с Марией Саккари из Греции.
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