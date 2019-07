Свитолина на отказе Гаспарян прошла в третий круг Уимблдона

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в третий круг Уимблдона.

Во втором раунде соперницей украинки была представительница России Маргарита Гаспарян.

Второй круг. Уимблдон (WTA)

Элина Свитолина (Украина, 8) - Маргарита Гаспарян (Россия) 5-7, 6-5 - отказ

Матч продолжался 1 час 53 минуты.

В первой партии победу праздновала россиянка - 5-7.

Во втором сете Гаспарян лидировала 3-1, но Свитолиной удалось сравнять счет и защитить подачу в восьмом гейме.

В 11-м гейме при счете 0-30 Гаспарян обратилась за помощью из-за судорги, Свитолина сделала брейк и в следующем гейме при счете 40:15 в пользу украинки соперница снялась с матча.

Elina Svitolina is a good egg. It's not mentioned often enough.



Really terrible luck for injury-prone Margarita Gasparyan. #Wimbledon pic.twitter.com/MJB1xF8BsR