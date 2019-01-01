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Свитолина на отказе Гаспарян прошла в третий круг Уимблдона

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Первая ракетка Украины продолжит выступление на турнире Большого Шлема.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в третий круг Уимблдона.

Во втором раунде соперницей украинки была представительница России Маргарита Гаспарян.

Второй круг. Уимблдон (WTA)

Элина Свитолина (Украина, 8) - Маргарита Гаспарян (Россия) 5-7, 6-5 - отказ

Матч продолжался 1 час 53 минуты.

В первой партии победу праздновала россиянка - 5-7.

Во втором сете Гаспарян лидировала 3-1, но Свитолиной удалось сравнять счет и защитить подачу в восьмом гейме.

В 11-м гейме при счете 0-30 Гаспарян обратилась за помощью из-за судорги, Свитолина сделала брейк и в следующем гейме при счете 40:15 в пользу украинки соперница снялась с матча.

Отметим, что две недели назад Свитолина и Гаспарян встречались на турнире в Бирмингеме. Тогда в первом раунде победила россиянка.

В третьем круге Элина встретится с Марией Саккари из Греции.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Уимблдон
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Источник: btu.org.ua

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