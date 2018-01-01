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Свитолина - Гаспарян: видео онлайн трансляция матча второго круга Уимблдона

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Следите за выступлением украинской теннисистки на турнире Большого шлема.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В среду, 3-го июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч второго круга на Уимблдоне.

8-я ракетка мира встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая занимает 62-ю строчку в мировом рейтинге. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке у Свитолиной.

Следите за событиями матча Свитолина - Гаспарян в видео трансляции, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.

[Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча]

Напомним, во втором туре турнира Большого шлема сыграет еще одна украинка Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Уимблдон, видео, онлайн трансляция, WTA
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