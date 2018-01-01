Свитолина - Гаспарян: прогноз и ставки букмекеров на матч Уимблдона

Элина Свитолина пробилась во второй круг турнира Большого шлема.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая является 8-й ракеткой мира, во втором круге Уимблдона сразится с представительницей России Маргаритой Гаспарян, занимающей 62-ю строчку мирового рейтинга.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка. Так, в компании Parimatch ставки на победу Свитолиной принимаются с коэффициентом 1.52, в то время как успех ее соперницы оценили в 2.55.

Букмекерская контора William Hill также отдает предпочтение Свитолиной, установив коэффициент на ее победу 1.53. На победу Гаспарян можно поставить с коэффициентом 2.50.

Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Свитолиной - 1.50, победа Гаспарян - 2.62.

Напомним, в первом туре Элина Свитолина без проблем обыграла Дарью Гаврилову.