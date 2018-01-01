Стали известны соперницы украинок во втором раунде Уимблдона

Во второй раунд турнира Большого шлема пробились две украинские теннисистки.

Во втором круге Уимблдона-2019 сыграют две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Матчи с участием наших спортсменок состоятся в среду, 3-го июля. Свитолина сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая является 62-й ракеткой мира. Поединок состоится в 13:00 по киевскому времени.

Ястремской предстоит сразиться с представительницей США Софией Кенин, занимающей 28-ю строчку мирового рейтинга. Матч начнется не ранее 16:15 по киевскому времени.

Напомним, в первом раунде нашим теннисисткам хватило двух сетов, чтобы выйти в следующий этап. Элина Свитолина без проблем обыграла Дарью Гаврилову, а Даяна Ястремская справилась с Камилой Джорджи.

Две другие украинки, Леся Цуренко и Катерина Козлова покинули Уимблдон, проиграв в первом круге.