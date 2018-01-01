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Надаль и Федерер обыграли своих соперников в первом круге Уимблдона

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Именитые теннисисты уверенно начали свой турнирный путь в Великобритании.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Два лидера мирового тенниса Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уверенно вышли во второй круг турнира Большого шлема - Уимблдона.

Испанец, который сейчас является второй ракеткой мира, обыграл японского спортсмена Юити Сугиту, пробившегося в основную сетку через квалификацию. Встреча продолжалась 2 часа и 4 минуты и завершилась победой Надаля в трех сетах - 6:3, 6:1, 6:3.

По ходу встречи Надаль совершил 11 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. За выход в третий круг Надаль поспорит с австралийцем Ником Кирьосом.

Третья ракетка мира Роджер Федерер провел четыре сета в противостоянии с теннисистом из ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом. Поединок продолжался 1 час и 50 минут и завершился со счетом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Отметим, что за это время швейцарец сделал 8 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. Во втором круге Роджер сыграет с британцем Джеем Кларком.

Ранее сообщалось, что французский теннисист Бенуа Пэр во время матча пытался заказать еду через арбитра.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Уимблдон, турнир, ATP
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