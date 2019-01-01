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Серена Уильямс уверенно вышла во второй круг Уимблдона

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Семикратная победительница Уимблдона не испытала проблем в первом раунде турнира.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Именитая американская теннисистка Серена Уильямс без проблем вышла во второй круг турнира Большого шлема в Великобритании - Уимблдона.

37-летняя спортсменка в первом раунде в двух сетах разобралась с Джулией Гатто-Монтиконе, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

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Матч длился почти полтора часа и завершился уверенной победой 7-кратной чемпионки Уимблдона - 6:2, 7:5. По ходу встречи Уильямс 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Ее соперница совершила 2 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 2 брейк-пойнта.

Отметим, что сестра Серены Винус Уильямс сенсационно проиграла 15-летней сопернице в первом круге Уимблдона.

Напомним, во второй круг турнира пробились две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, турнир, Уимблдон, Серена Уильямс, WTA
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