Серена Уильямс уверенно вышла во второй круг Уимблдона

Семикратная победительница Уимблдона не испытала проблем в первом раунде турнира.

Именитая американская теннисистка Серена Уильямс без проблем вышла во второй круг турнира Большого шлема в Великобритании - Уимблдона.

37-летняя спортсменка в первом раунде в двух сетах разобралась с Джулией Гатто-Монтиконе, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

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Матч длился почти полтора часа и завершился уверенной победой 7-кратной чемпионки Уимблдона - 6:2, 7:5. По ходу встречи Уильямс 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Ее соперница совершила 2 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 2 брейк-пойнта.

Отметим, что сестра Серены Винус Уильямс сенсационно проиграла 15-летней сопернице в первом круге Уимблдона.

Напомним, во второй круг турнира пробились две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.