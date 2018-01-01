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Очередная сенсация Уимблдона: Мугуруса проиграла 121-й ракетке мира

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Еще одна сильная теннисистка не сумела преодолеть первый круг турнира Большого Шлема.
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
Getty Images

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса сенсационно покинула Уимблдон после первого круга.

27-я ракетка мира неожиданно проиграла представительнице Бразилии Хаддад Майе, которая находится на 121-м месте в мировом рейтинге. Поединок продолжался 1 час и 31 минуту и завершился победой Майе в двух сетах - 6:4, 6:4.

Стоит отметить, что по итогам первого раунда турнир Большого Шлема уже покинули Наоми Осака, Маркета Вондроушова, Леся Цуренко, Арина Соболенко, Дарья Касаткина, Каролин Гарсия и Винус Уильямс.

Напомним, две украинки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская пробились во второй круг Умблдона.

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Теги: теннис, Гарбинье Мугуруса, Уимблдон, турнир, Большой шлем, WTA
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