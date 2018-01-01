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Козлова потерпела поражение от Дэвис в первом круге Уимблдона

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Украинка не сумела пробиться в следующий раунд турнира Большого Шлема.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова покинула розыгрыш турнира Большого Шлема - Уимблдона (Великобритания).

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Наша спортсменка, которая на данный момент является 66-й ракеткой мира, проиграла 96-му номеру мирового рейтинга Лорэн Дэвис, которая попала на турнир как “лаки-лузер“. Матч продлился 1 час и 14 минут и завершился со счетом 3:6, 2:6 в пользу американки.

Отметим, что Катерина по ходу встречи совершила 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта, но этого не хватило для победы.

Напомним, вторая ракетка Украины Леся Цуренко также покинула Уимблдон, проиграв в двух сетах чешской теннисистке Барборе Стрыцовой.

Участие в турнире продолжают принимать украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Катерина Козлова, Уимблдон, Большой шлем, турнир, WTA
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