Цуренко не смогла пробиться во второй круг Уимблдона

Украинка в двух сетах уступила представительнице Чехии.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла в первом круге одиночного турнира на Уимблдоне и покинула соревнования.

Украинка не смогла победить чешку Барбору Стрыцову.

Первый круг. Уимблдон (WTA)

Леся Цуренко (Украина, 32) - Барбора Стрыцова (Чехия) 3-6, 2-6

Матч продолжался 1 час и 11 минут.

За это время Цуренко не сделала ни одного брейка, а ее соперница реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов.

В следующем круге Стрыцова встретится с победительницей матча Лаура Зигемунд - Кэти Свон.

Отметим, что Цуренко продолжит выступления на Уимблдоне в рамках парного турнира, где она сыграет в дуэте с представительницей Беларуси Александрой Саснович.