Французский теннисист во время матча пытался заказать еду через арбитра

Французский теннисисит Бенуа Пэр во время матча первого круга Уимблдона против аргентинца Хуана Игнасио Лондеро хотел заказать доставку еды через арбитра на вышке Карлоса Бернардеса.

“Я просил еды еще пять геймов назад, но мне до сих пор ничего не принесли. Я хочу есть. Тут рядом есть ресторан. Я тебе заплачу. Деньги у меня есть“, - сказал Пэр.

Benoit Paire to Carlos Bernardos: “I asked for food five games ago and it’s still not here. I’m hungry. There’s a restaurant right over there. I will pay you. I have money.”