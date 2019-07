Журналистка раскритиковала наряд Свитолиной на Уимлдоне

Индийская журналистка Нихила на своей странице в соцсети Twitter раскритиковала спортивное платье первой ракетки Украины Элины Свитолиной, в котором она одержала победу над Дарьей Гавриловой в первом круге турнира.

Женщина считает, что наряд украинки выглядит слишком обычным:

“Наряд Элины Свитолины на Уимблдоне настолько прост, что Nike приложил к этому минимум усилий. Но, по крайней мере, это не выглядит плохо“, - написала Нихила.

Elina Svitolina's #Wimbledon outfit is so basic I feel Nike put in minimum effort for it. But at least it doesn't look bad. pic.twitter.com/Dk6JUGqR5K