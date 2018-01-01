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Журналистка раскритиковала наряд Свитолиной на Уимлдоне

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Женщине не понравилось платье от бренда Nike.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Индийская журналистка Нихила на своей странице в соцсети Twitter раскритиковала спортивное платье первой ракетки Украины Элины Свитолиной, в котором она одержала победу над Дарьей Гавриловой в первом круге турнира.

Женщина считает, что наряд украинки выглядит слишком обычным:

“Наряд Элины Свитолины на Уимблдоне настолько прост, что Nike приложил к этому минимум усилий. Но, по крайней мере, это не выглядит плохо“, - написала Нихила.

Реакция Свитолиной не заставила себя долго ждать:

“Минимум усилий“. Совершенно не согласна! Внимательно посмотрите на все детали этого платья“, - ответила украинка.

Напомним, во втором круге Свитолина сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Уимбллдон
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