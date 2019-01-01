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Козлова - Дэвис: онлайн трансляция матча первого круга Уимблдона

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Украинская теннисистка начинает свое выступление на турнире Большого Шлема.

Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Во вторник, 2-го июля, украинская теннисистка Катерина Козлова проведет первый матч в основной сетке Уимблдона.

Соперницей Катерины будет американка Лорен Дэвис (№96 WTA).

Поединок состоится вторым запуском на корте №5 после поединка с участием Леси Цуренко. Ориентировочное время начала матча - в 14:30 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

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Теги: теннис, Катерина Козлова, Уимблдон
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