Козлова - Дэвис: онлайн трансляция матча первого круга Уимблдона
Украинская теннисистка начинает свое выступление на турнире Большого Шлема.
Во вторник, 2-го июля, украинская теннисистка Катерина Козлова проведет первый матч в основной сетке Уимблдона.
Соперницей Катерины будет американка Лорен Дэвис (№96 WTA).
Поединок состоится вторым запуском на корте №5 после поединка с участием Леси Цуренко. Ориентировочное время начала матча - в 14:30 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
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