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Осака: Потеря формы не связана с расставанием с моим бывшим тренером

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Вторая ракетка мира проиграла стартовый матч на Уимблдоне.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала сенсационное поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана в рамках первого круга Уимблдона.

“Я уже дважды играла с Путинцевой и она ничем меня не удивила. Я не хочу искать оправдания и винить свой возраст, но моментами я показывала очень плохую игру.

Хочу отметить, что потеря формы никак не связана с расставанием с моим бывшим тренером. 

Пока я не знаю, как буду восстанавливаться после сегодняшнего поражения. Нужно будет хорошо подумать над этим.

Раньше после поражений я старалась переключаться на положительные эмоции и делать что-то веселое. Это помогало снимать стресс. Надеюсь, в этот раз будет также. Прощу прощения, но я бы хотела покинуть пресс-конференцию. Я чувствую, что сейчас расплачусь“, - заявила Осака.

Напомним, в феврале этого года японка прекратила сотрудничество с Сашей Баиным. С ним теннисистка выиграла два турнира Большого Шлема - US Open и Australian Open, а также возглавила рейтинг WTA.

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Теги: теннис, Наоми Осака, Уимблдон
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Источник: btu.org.ua

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