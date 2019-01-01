Осака: Потеря формы не связана с расставанием с моим бывшим тренером

Вторая ракетка мира проиграла стартовый матч на Уимблдоне.

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала сенсационное поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана в рамках первого круга Уимблдона.



“Я уже дважды играла с Путинцевой и она ничем меня не удивила. Я не хочу искать оправдания и винить свой возраст, но моментами я показывала очень плохую игру.

Хочу отметить, что потеря формы никак не связана с расставанием с моим бывшим тренером.



Пока я не знаю, как буду восстанавливаться после сегодняшнего поражения. Нужно будет хорошо подумать над этим.

Раньше после поражений я старалась переключаться на положительные эмоции и делать что-то веселое. Это помогало снимать стресс. Надеюсь, в этот раз будет также. Прощу прощения, но я бы хотела покинуть пресс-конференцию. Я чувствую, что сейчас расплачусь“, - заявила Осака.

Напомним, в феврале этого года японка прекратила сотрудничество с Сашей Баиным. С ним теннисистка выиграла два турнира Большого Шлема - US Open и Australian Open, а также возглавила рейтинг WTA.