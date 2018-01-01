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Винус Уильямс уступила 15-летней соотечественнице в первом круге Уимблдона

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Кори Гауфф почти в два раза младше именитой американки.
Винус Уильямс и Кори Гауфф
Винус Уильямс и Кори Гауфф
Getty Images

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла пробиться во второй круг Уимблдона. 

В поединке первого раунда она в двух сетах уступила 15-летней соотечественнице Кори Гауфф.

Первый круг. Уимблдон (WTA)
Винус Уильямс (США, 44) -  Кори Гауфф (США, Q) - 4:6, 4:6

Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

За это время Гауфф сделала 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 3.

На счету 39-летней Уильямс 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

Во втором раунде Гауфф сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

Напомним, что старшая из сестер Уильямс является пятикратной победительницей Уимблдона в одиночном разряде. 

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Теги: теннис, Винус Уильямс, Уимблдон
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