Винус Уильямс уступила 15-летней соотечественнице в первом круге Уимблдона

Кори Гауфф почти в два раза младше именитой американки.

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла пробиться во второй круг Уимблдона.

В поединке первого раунда она в двух сетах уступила 15-летней соотечественнице Кори Гауфф.

Первый круг. Уимблдон (WTA)

Винус Уильямс (США, 44) - Кори Гауфф (США, Q) - 4:6, 4:6

Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

За это время Гауфф сделала 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 3.

На счету 39-летней Уильямс 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

Во втором раунде Гауфф сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

Напомним, что старшая из сестер Уильямс является пятикратной победительницей Уимблдона в одиночном разряде.