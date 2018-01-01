Вторая ракетка мира сенсационно покинула Уимблдон после первого круга

Наоми Осака в двух сетах уступила Юлии Путинцевой.

Вторая ракетка мира Наоми Осака проиграла в первом круге турнира Большого Шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Японка не смогла сломить сопротивление Юлии Путинцевой из Казахстана.

Первый круг. Уимблдон (WTA)

Юлия Путинцева (Казахстан) - Наоми Осака (Япония, 2) 7:6 (4), 6:2

Матч продолжался 1 час и 37 минут. За это время Наоми трижды подала навылет и реализовала один брейк. Представительница Казахстана, в свою очередь, сделала три эйса и три брейк-пойнта.

Отметим, что Юлия одержала третью победу в противостояниях с Осакой.

Во втором раунде турнира Путинцева сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

Ранее сообщалось, что на Уимблдоне удачно стартовали украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Завтра на корт выйдут Леся Цуренко и Катерина Козлова.