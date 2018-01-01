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Ястремская: Я счастлива, что сумела победить Джорджи

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Украинка призналась, что довольна своим результатом.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над итальянкой Камилой Джорджи в рамках первого круга Уимблдона.

“Я очень нервничала перед поединком первого круга с Джорджи. Но я счастлива, что сумела победить, потому что в последнее время у меня был спад.

Это случилось, потому что я дважды болела во время травяного сезона. Сначала подхватила вирус в Ноттингеме, а затем еще раз в Истборне“, - рассказала Ястремская. 

Отметим, что в следующем круге 19-летняя Даяна сыграет против Софии Кенин из США (№28 WTA).

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Уимблдон
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Источник: tennisua.org

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