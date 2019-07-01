Свитолина: Для меня очень важно концентрироваться на каждом матче

Украинка призналась, что чувствует себя лучше.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свой выход во второй круг Уимблдона, где она встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

“В прошлом году я выступила на Уимблдоне не очень хорошо, но за год до этого показала отличный результат. Я могу отлично играть на траве. Мне просто нужно быть действительно сфокусированной на том, что я должна делать на корте. Для меня очень важно концентрироваться на каждом матче и не забегать наперед.

Если говорить о предстоящем матче с Маргаритой Гаспарян, то сейчас я чувствую себя чуть более готовой. Я чувствую себя лучше. Мне удалось восстановиться после моей травмы, так что я чувствую себя лучше физически. Посмотрим, как я буду себя чувствовать в день игры, но в любом случае я постараюсь сыграть как-то иначе на приеме и на подаче. Пока план такой.

Я говорю с тренером и он, наверное, пересмотрит и подскажет, что я делала не так в той игре. Это был довольно упорный матч, в конце все решил только один брейк. Я наделала каких-то глупых ошибок, как всегда“, - сказала Свитолина.

Напомним, ранее Элина уступила Гаспарян в рамках турнира в Бирмингеме.