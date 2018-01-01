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Ястремская выиграла свой дебютный матч на Уимблдоне

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Украинка оказалась сильнее представительницы Италии.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская успешно стартовала в основной сетке Уимблдона.

В первом раунде украинка победила Камилу Джорджи из Италии.

Уимблдон. Первый круг (WTA)

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3

Матч продолжался 1 час и 8 минут.

На это время Ястремская сделала 5 эйсов и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

Отметим, что это первая победа Даяны на травяном покрытии в основной сетке турнира уровня WTA.

Кроме того, для Ястремской этот поединок стал дебютным в основной сетке взрослого Уимблдона.

В следующем раунде юная украинка сыграет против Софии Кенин из США (№28 WTA).

Напомним, ранее во второй круг вышла еще одна украинка - Элина Свитолина.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Уимблдон
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