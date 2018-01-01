Ястремская выиграла свой дебютный матч на Уимблдоне
Украинка оказалась сильнее представительницы Италии.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская успешно стартовала в основной сетке Уимблдона.
В первом раунде украинка победила Камилу Джорджи из Италии.
Уимблдон. Первый круг (WTA)
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3
Матч продолжался 1 час и 8 минут.
На это время Ястремская сделала 5 эйсов и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.
Отметим, что это первая победа Даяны на травяном покрытии в основной сетке турнира уровня WTA.
Кроме того, для Ястремской этот поединок стал дебютным в основной сетке взрослого Уимблдона.
В следующем раунде юная украинка сыграет против Софии Кенин из США (№28 WTA).
Напомним, ранее во второй круг вышла еще одна украинка - Элина Свитолина.
Полная версия правил