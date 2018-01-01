Ястремская выиграла свой дебютный матч на Уимблдоне

Украинка оказалась сильнее представительницы Италии.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская успешно стартовала в основной сетке Уимблдона.

В первом раунде украинка победила Камилу Джорджи из Италии.

Уимблдон. Первый круг (WTA)

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3

Матч продолжался 1 час и 8 минут.

На это время Ястремская сделала 5 эйсов и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов.

Отметим, что это первая победа Даяны на травяном покрытии в основной сетке турнира уровня WTA.

Кроме того, для Ястремской этот поединок стал дебютным в основной сетке взрослого Уимблдона.

В следующем раунде юная украинка сыграет против Софии Кенин из США (№28 WTA).

Напомним, ранее во второй круг вышла еще одна украинка - Элина Свитолина.