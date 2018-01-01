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"Личная выгода привела к разлому": Стаховский вышел из Совета игроков АТР

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Сергей также отметил, что мстительность мешает организации.
Сергей Стаховский / Getty Images
Сергей Стаховский / Getty Images

Первый номер украинского рейтинга Сергей Стаховский вышел из Совета игроков АТР.

"В свете последних событий я не считаю, что моя работа в Совете имеет какое-то влияние на будущее нашего тура. Проблемы, которые со временем проявятся, полностью дискредитируют существующую структуру.

Очень грустно видеть, как личная выгода и мстительность привели к разлом", - написал украинский теннисист в своем Twitter.

Помимо него Совет покинули Робин Хаасе, Джейми Маррей и Дани Валверду. Все четыре игрока объявили об этом сегодня, 29 июня, после заседания, в рамках которого должен был быть выбран новый председатель в Совете директоров АТР.

Исходя из этого, в данной организации осталось 6 человек из 10 необходимых.

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