Федерер назвал имя своего любимого футболиста

Легендарный теннисист выразил восхищение игрой Лионеля Месси.

Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер (3-я ракетка мира) рассказал, что восхищается игрой лидера каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси.

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“Мне очень нравится то, как Месси получает мяч, разворачивается и делает то, что хочет. Он способен абсолютно на все. У него всегда есть выбор: отдать пас, обыграть соперника или пробить. Всегда есть три варианта. И он может успешно исполнить любой из них. Лео - один из немногих, кто способен на такое“, - цитирует Федерера The Financial Times.

Ранее сообщалось, что иранский двойник Месси, пользуясь сходством с футболистом, уговаривал девушек на секс.