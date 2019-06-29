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Федерер назвал имя своего любимого футболиста

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Легендарный теннисист выразил восхищение игрой Лионеля Месси.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер (3-я ракетка мира) рассказал, что восхищается игрой лидера каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси.

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“Мне очень нравится то, как Месси получает мяч, разворачивается и делает то, что хочет. Он способен абсолютно на все. У него всегда есть выбор: отдать пас, обыграть соперника или пробить. Всегда есть три варианта. И он может успешно исполнить любой из них. Лео - один из немногих, кто способен на такое“, - цитирует Федерера The Financial Times.

Ранее сообщалось, что иранский двойник Месси, пользуясь сходством с футболистом, уговаривал девушек на секс.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, футбол, Лионель Месси
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Комментариев (1)
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Stas  (аноним)  29.06.2019, 17:19
Оценка:  0
Stas
Брехня, Рон лучший! Месси в чужой обстановке сразу пасет задних..
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