Долгополову сделают вторую операцию на кисти
Украинец до следующего года не выйдет на корт.
Украинский теннисист Александр Долгополов в скором времени должен будет перенести вторую операцию на кисти.
Об этом Александр рассказал в Stories в своем Instagram, отвечая на вопрос подписчика.
Украинец отметил, что после операции он не сможет вернуться на корт как минимум до следующего года.
Напомним, Долгополов перенес одну операцию на кисти в августе 2018 года.
Ранее сообщалось, что Александр Долгополов пострадал от своего домашнего питомца.
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