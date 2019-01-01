Переключиться на мобильную версию

Долгополову сделают вторую операцию на кисти

Комментариев: 0
Украинец до следующего года не выйдет на корт.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Украинский теннисист Александр Долгополов в скором времени должен будет перенести вторую операцию на кисти.

Об этом Александр рассказал в Stories в своем Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

Украинец отметил, что после операции он не сможет вернуться на корт как минимум до следующего года.

Напомним, Долгополов перенес одну операцию на кисти в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов пострадал от своего домашнего питомца.

Поделись:
Теги: теннис, Александр Долгополов, операция, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь