Долгополову сделают вторую операцию на кисти

Украинец до следующего года не выйдет на корт.

Украинский теннисист Александр Долгополов в скором времени должен будет перенести вторую операцию на кисти.

Об этом Александр рассказал в Stories в своем Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

Украинец отметил, что после операции он не сможет вернуться на корт как минимум до следующего года.

Напомним, Долгополов перенес одну операцию на кисти в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов пострадал от своего домашнего питомца.