Джокович: Странно, что на Уимблдоне Федерер будет посеян выше Надаля

Сербский теннисист считает правила турнира Большого Шлема необычными.

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился своим мнением по поводу системы посева на Уимблдоне, по которой третий номер рейтинга Роджер Федерер будет посеян выше, чем вторая ракетка Рафаэль Надаль.

“Вот такие на Уимблдоне правила. Они, конечно, странноватые, но их тоже нужно уважать.

Федерер - величайший игрок, который выиграл наибольшее количество титулов на Уимблдоне. Если кто и заслуживает продвижения по посеву, то именно он.

Но, с другой стороны, странно, что он будет находится выше Надаля“, - отметил серб.

Ранее сам Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона.