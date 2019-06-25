Свитолина и Монфис восстановили свой совместный аккаунт в Instagram

Похоже, пара по-прежнему вместе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис восстановили свой общий Instagram аккаунт G.E.M.S life, который был удален в начале июня.

Теннисисты опубликовали соответствующее видео с подписью: “Мы ссоримся, мы обнимаемся, мы целуемся, мы переписываемся, мы разговариваем, мы спорим, мы смеемся, мы любим. Это мы“.

Отметим, что ранее Свитолина и Монфис никак не комментировали удаление своего совместного аккаунта, но были слухи, что пара окончательно рассталась.

Напомним, о своих отношения с французским теннисистом Элина Свитолина официально объявила на пресс-конференции после победного матча второго тура Открытого чемпионата Австралии с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой.

Ранее украинка опубликовала фото с неизвестным мужчиной.