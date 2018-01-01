Калинина успешно стартовала в квалификации Уимблдона
Украинка пробилась во второй круг отбора.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла матч первого круга квалификации Уимблдона. Спортсменка в двух сетах победила представительницу Грузии Мариам Болквадзе.
Уимблдон. Квалификация. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Мариам Болквадзе (Грузия) 6-4, 6-4
Матч продолжался 1 час 20 минут. На счету украинки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнта.
Отметим, что Ангелина впервые выиграла матч квалификации Уимблдона. Ранее она дважды играла в отборе (в 2015 и 2018 годах) и оба раза проиграла в стартовых встречах.
Во втором раунде соперницей украинки будет Мария Боузкова из Чехии.
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