Калинина успешно стартовала в квалификации Уимблдона

Украинка пробилась во второй круг отбора.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла матч первого круга квалификации Уимблдона. Спортсменка в двух сетах победила представительницу Грузии Мариам Болквадзе.

Уимблдон. Квалификация. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Мариам Болквадзе (Грузия) 6-4, 6-4

Матч продолжался 1 час 20 минут. На счету украинки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнта.



Отметим, что Ангелина впервые выиграла матч квалификации Уимблдона. Ранее она дважды играла в отборе (в 2015 и 2018 годах) и оба раза проиграла в стартовых встречах.



Во втором раунде соперницей украинки будет Мария Боузкова из Чехии.