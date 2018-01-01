Цуренко не смогла пробиться в третий круг турнира в Истборне

Украинка проиграла представительнице Швеции.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко во втором круге турнира в Истборне (Великобритания) в двух сетах проиграла шведке Ребекке Петерсон и покинула соревнований.

Истборн. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:7 (6), 4:6

Матч продолжался 1 час 48 минут.

На счету украинки 3 эйса, 3 двойных ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Петерсон сыграет с Анжелик Кербер или Самантой Стосур.