Цуренко не смогла пробиться в третий круг турнира в Истборне
Украинка проиграла представительнице Швеции.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко во втором круге турнира в Истборне (Великобритания) в двух сетах проиграла шведке Ребекке Петерсон и покинула соревнований.
Истборн. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:7 (6), 4:6
Матч продолжался 1 час 48 минут.
На счету украинки 3 эйса, 3 двойных ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнта.
В третьем круге Петерсон сыграет с Анжелик Кербер или Самантой Стосур.
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