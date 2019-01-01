Корне: Я отдала все силы в матче против Свитолиной
Французская теннисистка призналась, что плохо спала ночью.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах проиграла француженке Ализе Корне и покинула турнир в Истборне.
Французская теннисистка прокомментировала свою победу:
“Я плохо спала ночью, мне было тяжело заснуть.
Сегодня игра со Свитолиной получилась очень напряженной и нервной. Я отдала все силы и сумела победить“, - заявила Корне.
В третьем круге Ализе встретится с победительницей матча победительницу матча Дарья Гаврилова - Шуай Чжан.
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