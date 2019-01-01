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Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона

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Вторая ракетка мира остался недоволен системой посева на турнире.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона за то, что они не учитывают статус игроков при посеве.

“Уимблдон является особенным турниром. Он отличается от других: здесь нас может ждать много сюрпризов. Но это единственный турнир, на котором организаторы делают с посевом все, что хотят.

Им неважно, буду я вторым или третьим номером во время посева. В любом случае, я должен показывать высококлассную игру и упорно работать, чтобы побеждать.

Но то, как на Уимблдоне так поступают с посевом, кажется мне неправильным. Так думаю не только я, но и другие теннисисты. Здесь не уважают статус, который игроки заработали по ходу сезона“, - цитирует Надаля Twitter Tenis en Movistar+.

Напомним, Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Сейчас в Англии проходит квалификация турнира, где успешно стартовали украинцы Сергей Стаховский и Илья Марченко.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Уимблдон
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