Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона
Испанский теннисист Рафаэль Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона за то, что они не учитывают статус игроков при посеве.
“Уимблдон является особенным турниром. Он отличается от других: здесь нас может ждать много сюрпризов. Но это единственный турнир, на котором организаторы делают с посевом все, что хотят.
Им неважно, буду я вторым или третьим номером во время посева. В любом случае, я должен показывать высококлассную игру и упорно работать, чтобы побеждать.
Но то, как на Уимблдоне так поступают с посевом, кажется мне неправильным. Так думаю не только я, но и другие теннисисты. Здесь не уважают статус, который игроки заработали по ходу сезона“, - цитирует Надаля Twitter Tenis en Movistar+.
Напомним, Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Сейчас в Англии проходит квалификация турнира, где успешно стартовали украинцы Сергей Стаховский и Илья Марченко.
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