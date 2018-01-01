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Истборн (WTA): Цуренко без проблем вышла во второй круг

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Украинка победила представительницу Казахстана.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно победила Зарину Дияс из Казахстана в рамках первого круга в Истборне (Великобритания).

Истборн. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Зарина Дияс (Казахстан, LL) 6-2, 6-2

Матч продолжался 1 час 14 минут и был перенесен на сегодня из-за дождя.

Цуренко выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Также на ее счету один эйс и четыре двойные ошибки.

Во втором круге украинка встретится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Напомним, ранее турнир покинула первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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