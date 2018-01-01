Истборн (WTA): Цуренко без проблем вышла во второй круг
Украинка победила представительницу Казахстана.
Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно победила Зарину Дияс из Казахстана в рамках первого круга в Истборне (Великобритания).
Истборн. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Зарина Дияс (Казахстан, LL) 6-2, 6-2
Матч продолжался 1 час 14 минут и был перенесен на сегодня из-за дождя.
Цуренко выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Также на ее счету один эйс и четыре двойные ошибки.
Во втором круге украинка встретится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.
Напомним, ранее турнир покинула первая ракетка Украины Элина Свитолина.
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