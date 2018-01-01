Стаховский уверенно стартовал в квалификации Уимблдона
Украинец не проиграл ни одной своей подачи.
Украинский теннисист Сергей Стаховский без проблем преодолел первый круг квалификации на третьем турнире Большого Шлема в этом сезоне - Уимблдон.
Первая ракетка Украины за 1 час и 12 минут разобрался с Дарианом Кингом из Барбадоса - 6:3, 6:2.
Стаховский реализовал 3 брейк-пойнта из 7-ми, в то время как его соперник не заработал ни одного шанса выиграть подачу украинца.
Во втором раунде Сергей встретится с 25-летним представителем Австралии Эндрю Харрисом.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерял 16 позиций в мировом рейтинге.
Полная версия правил