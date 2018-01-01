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Стаховский уверенно стартовал в квалификации Уимблдона

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Украинец не проиграл ни одной своей подачи.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский без проблем преодолел первый круг квалификации на третьем турнире Большого Шлема в этом сезоне - Уимблдон.

Первая ракетка Украины за 1 час и 12 минут разобрался с Дарианом Кингом из Барбадоса - 6:3, 6:2.

Стаховский реализовал 3 брейк-пойнта из 7-ми, в то время как его соперник не заработал ни одного шанса выиграть подачу украинца.

Во втором раунде Сергей встретится с 25-летним представителем Австралии Эндрю Харрисом.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерял 16 позиций в мировом рейтинге.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, квалификация, Уимблдон, турнир, ATP
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