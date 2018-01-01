Барти: Первое место в рейтинге - огромное достижение для меня

Австралийка победила на турнире в Бирмингеме.

Австралийская теннисистка Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме (Великобритания) победила Юлию Гергес из Германии и благодаря этому возглавила рейтинг WTA.



“Это был невероятный путь для меня и команды. Лучшей соперницы я и представить не могла. Мы с Юлией провели прекрасную неделю в одиночке и в парном разряде. Она - одна из из лучших моих подруг в туре. Она была рядом со мной еще тогда, когда я была как “липучка“, которая всем надоедала.



В финале мне нужно было действовать решительно, потому что у меня не было другого выбора. Если я ошибалась, Юлия меня сразу же наказывала. Этот матч прошел на высоком уровне и точно запомнится.



Еще маленьким ребенком ты мечтаешь стать первой ракеткой мира, но то, что это произошло - это невероятно. Я даже не думала об этом. В этом году мы с командой были нацелены на попадание в топ-10 и сейчас мой успех показывает, какие люди меня окружают в течение последних трех лет.

Мы начали с нуля, без какого-либо рейтинга, поэтому это огромное достижения для меня и всех нас“, - призналась Барти.

Напомним, в финале Барти победила со счетом 6:3, 7:5.