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Федерер одержал юбилейную победу на турнире в Галле

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В финале соревнований швейцарец одолел Давида Гоффена.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Третья ракетка мира Роджер Федерер одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира ATP в Галле (Германия). 

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 7-6(2) 6-1. За это время Федерер 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. Его соперник 5 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта.

Отметим, что Федерер в 10-й раз выиграл одиночный титул в Галле. Всего послужной список Федерера насчитывает 102 трофея за профессиональную карьеру. 

Ранее сообщалось, что в полуфинале турнира швейцарец обыграл Маттео Берритини.

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Теги: Роджер Федерер, теннис, ATP, Галле
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