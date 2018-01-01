Федерер одержал юбилейную победу на турнире в Галле

В финале соревнований швейцарец одолел Давида Гоффена.

Третья ракетка мира Роджер Федерер одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира ATP в Галле (Германия).

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 7-6(2) 6-1. За это время Федерер 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. Его соперник 5 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта.

Отметим, что Федерер в 10-й раз выиграл одиночный титул в Галле. Всего послужной список Федерера насчитывает 102 трофея за профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что в полуфинале турнира швейцарец обыграл Маттео Берритини.