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Галле: Федерер в финале сразится с Гоффеном

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Легендарный швейцарец Роджер Федерер вышел в свой 26-й финал.
Роджер Федерер / Getty Images
Роджер Федерер / Getty Images

Сегодня, 22 июня, прошли полуфинальные матча травяного турнира АТР 500 в немецком Галле.

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в свой 26-й финальный матч травяных турниров, что является рекордом. На втором месте американский экс-игрок Джимми Коннорс с 17-ю финалами.

Соперником его стал бельгиец Давид Гоффен, который переиграл итальянца Маттео Берритини.

Галле. Полуфинал
Маттео Берреттини (Италия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:7(4), 3:6
Роджер Федерер (Швейцария) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:3, 6:3

Ранее Роджер Федерер в непростой схватке выбил Роберто Баутиста-Агута.

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