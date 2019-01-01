Ястремская прошла в основу турнира в Истборне

Даяна Ястремская присоединилась в основной сетке к Цуренко и Свитолиной.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в финале квалификации в британском Истборне победила Викторию Голубич из Швейцарии 6:4, 6:1 и вышла в основу турнира.

Поединок продолжался чуть больше часа. В первом сете Ястремская оформила 4 брейка против 3 у соперницы (с 5 гейма и до конца партии девушки по очереди брали геймы на подаче друг друга).

Во второй партии Даяна отметилась 2 брейками, при этом на своей подаче Ястремская защитила все геймы.

С основной сетки в Истборне будут стартовать украинки Элинa Свитолина и Лeся Цуренко.

Элина Свитолина стартует со второго круга, где соперницей будет победительница противостояния Ализе Корне - Хизер Уотсон, а Леся Цуренко в первом круге встретится с Юлией Гергес.