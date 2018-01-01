Оже-Альяссим - о поведении Кирьоса: К подобным выходкам непросто подготовиться

Представитель Канады отметил, что никогда бы не дружил с таким человеком, как австралиец.

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал скандальное поведение Ника Кирьоса во время их поединка на турнире в Лондоне.

“К подобным выходкам непросто подготовиться, но мне все же удалось сосредоточиться на своей игре и задачах. Ник очень нетипично себя ведет. В этот раз он зашел слишком далеко.

Я считаю Кирьоса хорошим теннисистом, но я никогда не смог и не стал бы дружить с таким человеком. Мы слишком разные. Даже если бы мы вместе учились, я бы просто не общался с ним“, - заявил теннисист.

Напомним, Кирьос вступил в перепалку с болельщиками после поражения от Оже-Альяссима. Потом он назвал арбитров и фанатов идиотами.