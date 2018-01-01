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Оже-Альяссим - о поведении Кирьоса: К подобным выходкам непросто подготовиться

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Представитель Канады отметил, что никогда бы не дружил с таким человеком, как австралиец.
Феликс Оже-Альяссим
Феликс Оже-Альяссим
Getty Images

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал скандальное поведение Ника Кирьоса во время их поединка на турнире в Лондоне.

“К подобным выходкам непросто подготовиться, но мне все же удалось сосредоточиться на своей игре и задачах. Ник очень нетипично себя ведет. В этот раз он зашел слишком далеко.

Я считаю Кирьоса хорошим теннисистом, но я никогда не смог и не стал бы дружить с таким человеком. Мы слишком разные. Даже если бы мы вместе учились, я бы просто не общался с ним“, - заявил теннисист.

Напомним, Кирьос вступил в перепалку с болельщиками после поражения от Оже-Альяссима. Потом он назвал арбитров и фанатов идиотами.

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Теги: Феликс Оже-Альяссим, Ник Кирьос, теннис
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Источник: tennis.life
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