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Кирьос - болельщикам: Что вы хотите от меня, чуваки?

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Австралиец в очередной раз отметился скандальным поведением.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал ссору с болельщиками после поражения в поединке с Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге турнира в Лондоне. Фанаты заявили, что он не выкладывался по максимуму в конце матча.

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“Они все смотрят матч. Все видели, что я упал в одном из эпизодов матча. Еще и пролежал на корте несколько минут. Когда я поднялся, они выкрикивали что-то, кричали.

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Что вы хотите от меня, чуваки? Я играю на полную, а тут еще идиоты-судьи и идиоты-болельщики. И со всем надо мне надо как-то справляться.

Они хотят смотреть теннис три с половиной часа. Мы играем меньше и они недовольны? Как бы ты поступил? Ушел?А я не из тех. Я вернусь и разберусь с ними. Да, это не совсем дисциплинированно. Но я и не говорю, что поступаю правильно или красиво. Просто я это я“, - заявил Кирьос.

Напомним, ранее сообщалось, что Кирьос кинул стул и отказался продолжать матч после предупреждения от судьи.

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Теги: теннис, Ник Кирьос
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Источник: www.tennis365.com

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