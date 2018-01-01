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Свитолина опубликовала фото с неизвестным мужчиной

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Украинка провела время в компании красивого брюнета.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина похвасталась фотографией с загадочным мужчиной.

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Спортсменка в Stories на своей страничке в Instagram опубликовала снимок с брюнетом, имя которого на данный момент неизвестно. Об отношениях Свитолиной с этим мужчиной также пока ничего неизвестно.

Элина Свитолина с загадочным мужчиной
Элина Свитолина с загадочным мужчиной
instagram.com/elisvitolina/

Отметим, что еще недавно Элина встречалась с теннисистом Гаэлем Монфисом, однако недавно пара удалила совместный аккаунт в Instagram, после чего появилась информации об их расставании.

Напомним, в начале текущей недели Элина Свитолина потерпела поражение в первом круге турнира в Бирмингеме (Англия). Смотрите видео обзор матча Свитолина - Гаспарян.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, фото, Instagram
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