Джокович: Не думаю, что Кирьос плохой человек, он просто ищет внимания

Первая ракетка мира не знает, почему австралиец так резко высказывается в его адрес.

Сербский теннисист Новак Джокович поделился своим мнением о Нике Кирьосе, который ранее негативно высказывался в его сторону.

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“У меня была возможность встретиться с ним лично, прежде чем он начал эту волну критики в мой адрес. Пять лет назад я предлагал ему свою помощь на Открытом чемпионате США. Тогда все критиковали Ника за его поведение. Я сказал ему, что он может обратиться ко мне, если ему что-нибудь понадобится, так как у меня были аналогичные проблемы в начале карьеры. С тех пор что-то изменилось, но я не понимаю, что именно.

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Я не думаю, что он плохой парень. Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Либо он ищет внимания, либо есть другие причины. Он хочет быть открытым и искренним, это часть его характера.

Я уважаю его, но что я могу сделать? Проявляет ли он уважение, как это делают другие игроки? Нет. Это его способ общения, но я не думаю, что он плохой человек“, - цитирует Джоковича журналист Саша Озмо.

Напомним, ранее Кирьос заявил, что терпеть не может Джоковича.