Стаховский уступил во втором круге турнира в Галле

Украинец в трех сетах проиграл представителю Франции.

Украинский теннисист Сергей Стаховский покинул травяной турнир ATP Tour 500 в Галле (Германия).

Во втором раунде соревнований Стаховский не смог победить француза Пьера-Юга Эрбера.

Галле. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина, Q) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) 6-2, 6-7 (2), 4-6

Матч продолжался два часа.

В первом сете Стаховский сделал два брейка, а Эрбер не заработал ни одного брейкпоинта.

Вторая партия дошла до тай-брейка, в котором француз ушел в отрыв 5-0. Стаховский взял два очка, а Эрбер перевел игру в решающую партию.



В третьем сете Стаховский отыграл по брейкпоинту в начале партии, но в итоге проиграл третий гейм на своей подаче. Далее игроки защитили свои геймы до конца встречи.