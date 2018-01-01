Стаховский уступил во втором круге турнира в Галле
Украинец в трех сетах проиграл представителю Франции.
Украинский теннисист Сергей Стаховский покинул травяной турнир ATP Tour 500 в Галле (Германия).
Во втором раунде соревнований Стаховский не смог победить француза Пьера-Юга Эрбера.
Галле. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, Q) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) 6-2, 6-7 (2), 4-6
Матч продолжался два часа.
В первом сете Стаховский сделал два брейка, а Эрбер не заработал ни одного брейкпоинта.
Вторая партия дошла до тай-брейка, в котором француз ушел в отрыв 5-0. Стаховский взял два очка, а Эрбер перевел игру в решающую партию.
В третьем сете Стаховский отыграл по брейкпоинту в начале партии, но в итоге проиграл третий гейм на своей подаче. Далее игроки защитили свои геймы до конца встречи.
Полная версия правил