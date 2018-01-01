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Стаховский уступил во втором круге турнира в Галле

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Украинец в трех сетах проиграл представителю Франции.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский покинул травяной турнир ATP Tour 500 в Галле (Германия).

Во втором раунде соревнований Стаховский не смог победить француза Пьера-Юга Эрбера.

Галле. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, Q) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) 6-2, 6-7 (2), 4-6

Матч продолжался два часа.

В первом сете Стаховский сделал два брейка, а Эрбер не заработал ни одного брейкпоинта.

Вторая партия дошла до тай-брейка, в котором француз ушел в отрыв 5-0. Стаховский взял два очка, а Эрбер перевел игру в решающую партию.

В третьем сете Стаховский отыграл по брейкпоинту в начале партии, но в итоге проиграл третий гейм на своей подаче. Далее игроки защитили свои геймы до конца встречи.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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Источник: btu.org.ua

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