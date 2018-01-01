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Каролина и Кристина Плишковы станут десятой парой сестер, которые сыграют друг с другом

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Чешки встретятся между собой во втором круге турнира в Бирмингеме.
Каролина и Кристина Плишковы
Каролина и Кристина Плишковы
Getty Images

Сестры-близнецы из Чехии Каролина и Кристина Плишковы сыграют друг против друга во втором круге турнира в Бирмингеме (Великобритания).

Таким образом, эта пара сестер станет десятой в истории WTA, которые встречались на корте в рамках матчей основной сетки соревнований.

Вашему вниманию список сестер, которые играли друг с другом в WTA-туре:

Серена и Винус Уильямс (США);

Агнешка и Урсула Радваньски (Польша);

Катерина и Магдалена Малеевы (Болгария);

Алена и Катерина Бондаренко (Украина);

Мануэла и Магдалена Малеевы (Болгария);

Адриана и Антонелла Серра-Дзанетти (Италия);

Энн и Элизабет Минтер (Австралия);

Мануэла и Катерина Малеевы (Болгария);

Энн Барбара и Кэтти Джордан (США).

Матч Каролина Плишкова - Кристина Плишкова состоится сегодня, 19 июня.

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Теги: теннис, Каролина Плишкова, Кристина Плишкова
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