Каролина и Кристина Плишковы станут десятой парой сестер, которые сыграют друг с другом
Чешки встретятся между собой во втором круге турнира в Бирмингеме.
Сестры-близнецы из Чехии Каролина и Кристина Плишковы сыграют друг против друга во втором круге турнира в Бирмингеме (Великобритания).
Таким образом, эта пара сестер станет десятой в истории WTA, которые встречались на корте в рамках матчей основной сетки соревнований.
Вашему вниманию список сестер, которые играли друг с другом в WTA-туре:
Серена и Винус Уильямс (США);
Агнешка и Урсула Радваньски (Польша);
Катерина и Магдалена Малеевы (Болгария);
Алена и Катерина Бондаренко (Украина);
Мануэла и Магдалена Малеевы (Болгария);
Адриана и Антонелла Серра-Дзанетти (Италия);
Энн и Элизабет Минтер (Австралия);
Мануэла и Катерина Малеевы (Болгария);
Энн Барбара и Кэтти Джордан (США).
Матч Каролина Плишкова - Кристина Плишкова состоится сегодня, 19 июня.
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