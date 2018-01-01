Цуренко покинула турнир в Бирмингиме

Украинка не сумела преодолеть первый круг турнира в английском Бирмингиме.

Вторая ракетка Украины и 32-я ракетка мира Леся Цуренко покинула травяной турнир в Бирмингеме (Англия) после первого круга.

Украинка в двух сетах проиграла представительнице США Дженнифер Брэди (66-я ракетка мира) - 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час и 8 минут.

По ходу встречи Цуренко ни разу не подала навылет и ни разу не совершила ошибок при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 из 8-ми брейк-пойнтов. Ее соперница сделала 7 эйсов и 2 двойные ошибки, и реализовала 6 из 8-ми брейк-пойнтов.

Напомним, по итогам первого круга турнир WTA в Бирмингеме также покинули украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.