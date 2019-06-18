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Свитолина - в заявке на турнир WTA Premier в Сан-Хосе

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Соревнования пройдут в США с 29 июля по 4 августа.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
https://twitter.com/elinasvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на турнире серии Premier, который состоится в Сан-Хосе (США) с 29 июля по 4 августа.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла стартовый матч на травяном покрытии и покинула турнир в Бирмингеме (Великобритания).

Отметим, что проигрыш против Гаспарян стал пятым поражением Свитолиной в восьми последних матчах.

Видео обзор матча первого круга в Бирмингеме можете увидеть здесь.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, турнир.
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