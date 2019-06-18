Свитолина - в заявке на турнир WTA Premier в Сан-Хосе
Соревнования пройдут в США с 29 июля по 4 августа.
Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на турнире серии Premier, который состоится в Сан-Хосе (США) с 29 июля по 4 августа.
#SanJose Entry List pic.twitter.com/1MhhIhemR4— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) June 18, 2019
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла стартовый матч на травяном покрытии и покинула турнир в Бирмингеме (Великобритания).
Отметим, что проигрыш против Гаспарян стал пятым поражением Свитолиной в восьми последних матчах.
Видео обзор матча первого круга в Бирмингеме можете увидеть здесь.
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