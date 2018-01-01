Костюк обыграла Завацкую и вышла в основную сетку турнира в Илкли

Украинские теннисистки встретились в финале квалификации турнира ITF.

Украинская теннисистка Марта Костюк в финале квалификации на турнире ITF в Илкли встретилась со своей соотечественницей Катариной Завацкой.

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16-летняя Костюк без проблем справилась с 19-летней Завацкой, вырвав победу в двух сетах - 7:5, 6:4. По ходу встречи Костюк сделала 2 эйса, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 7 брейк-пойнтов.

В свою очередь Катарина лишь дважды допустила двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Отметим, что украинки впервые провели очную встречу.

Таким образом, Костюк пробилась в основную сетку травяного турнира в Илкли, где сыграет с представительницей США Робин Андерсон.

Ранее сообщалось, что матч украинки Леси Цуренко на турнире в Бирмингеме перенесли на 19-е июня.